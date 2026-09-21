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মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা!

Published on: Sep 21, 2026, 04:00:31 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ এই ৪ রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে তার ভাগ্যফল দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

মেষ

মেষ রাশির জাতির জন্য সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দিন অনুকূল থাকবে। আপনি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে সফলতা পাবেন। দীর্ঘ সময় থেকে চলতে থাকা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। বাড়ানোর জন্য কোনো জরুরি পরিকল্পনা দিন ভালো।

বৃষ

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনেক ঘটনা ঘটবে। বন্ধুদের সাহায্য এবং প্রতিপক্ষ আপনার অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। আপনি কাজগুলো পূরণ করার জন্য জিন সংকল্প করেছেন, সফলতা পাওয়া সম্ভব। বস্তুগত সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। অনেক কাজে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। নতুন পরিকল্পনা কাজ শুরু করতে পারেন।

মিথুন

মিথুন রাশির জাতির জন্য কাল সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিকারী প্রমাণ করুন পারে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার চিত্র শক্তিশালী হবে। দীর্ঘ সময় থেকে আটকে কাজ সম্পূর্ণরূপে হবে। অর্থনৈতিক অবস্থাতেও উন্নতি আসবে এবং ধন থেকে সমস্যায় পড়তে হবে। সৃষ্টি কর্ম বা গুণমান থেকে কাজের জন্য অগ্রগতি পাওয়া যায়। চেষ্টা চালিয়ে যান।

কর্কট

কর্ক রাশির জনকোন কাল ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কাজ, ব্যবসা এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে আশা করি ভালো সাফল্য পাওয়া সম্ভব। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। মহিলা বন্ধু বা পরিচিতি কে মাধ্যমে আপনি কোন সুবিধা পেতে পারেন। দিন কে কোন শুভ সংবাদও পাবেন, আনন্দিত হবেন।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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