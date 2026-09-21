ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের দিন কেমন কাটবে দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়ের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। রইল সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল।
ধনু
বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এবং আপনি পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে সুখকর সম্পর্ক স্থাপিত হবে।ব্যবসায়ীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক ভ্রমণ লাভজনক হবে; আপনার জিনিসপত্র ও কাগজপত্র সুরক্ষিত রাখুন।
মকর
কাজের পাশাপাশি পরিবারকে সময় দিন, যাতে বাড়িতে অসন্তোষ এড়ানো যায়। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ পারিবারিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে; সন্ধ্যাগুলো আরামদায়ক হবে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি অথবা নতুন দায়িত্বের খবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা পুরোনো প্রকল্পগুলো থেকে ভালো মুনাফা লাভ করবেন। নতুন প্রযুক্তি শেখা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করার এটি একটি চমৎকার সময়। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। পুরোনো বিনিয়োগ বা বকেয়া অর্থ প্রাপ্তি আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করার আগে আইনি কাগজপত্র ভালোভাবে যাচাই করে নিন।
কুম্ভ
যোগাযোগ ও ধৈর্যের চর্চা করুন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক পরিহার করুন এবং একগুঁয়েমির পরিবর্তে সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে ধীরগতিতে হলেও স্থিতিশীল অগ্রগতি সাধিত হবে। কারিগরি ও সৃজনশীল ক্ষেত্রের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। ঊর্ধ্বতনদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।আপনি শক্তি কমে যাওয়া বা অলসতা অনুভব করতে পারেন। বেশি রাত জাগা পরিহার করুন, হালকা খাবার খান এবং সকালে হাঁটতে যান। আয় স্থিতিশীল থাকবে, কিন্তু পারিবারিক খরচ বাড়তে পারে। অপরিচিতদের পরামর্শে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন; নিজের বাজেট মেনে চলুন।
মীন
বাড়ির পরিবেশ অনুকূল থাকবে। অতিরিক্ত আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করলে যেকোনো সমস্যার সমাধান হবে। আপনার ব্যবসায় একটি বড় প্রকল্প বা নতুন গ্রাহক পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পদমর্যাদা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে; আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More