মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, রইল ২২ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, রইল ২২ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্য়ে ২২ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।
মেষ
আজ আপনার কর্মজীবন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চমৎকার সুযোগ নিয়ে আসছে। আপনার মামার দিক থেকে আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ের বাধা অতিক্রম করতে আপনি কোনো বিশেষ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে পারেন এবং একটি সমাধান বেরিয়ে আসবে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল লাভ হবে। আজ আপনি অসমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। একাধিক উৎস থেকে আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। একটি পুরনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনি সুখী হবেন। আপনি আধ্যাত্মিক সেবার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। তবে, আপনার সন্তানদের আচরণ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। মনে রাখবেন, আপনার কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।
মিথুন
আজ বড় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত একটি চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে এবং নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচিত হবে। আপনার সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে, আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলবে।
কর্কট
আজকের দিনে কিছুটা ভারসাম্য প্রয়োজন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি, অন্যথায় আপনার বাজেট বিঘ্নিত হতে পারে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টায় খরচ বেড়ে যেতে পারে। বন্ধুর সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তাই সাবধানে কথা বলুন। আপনার চারপাশের মানুষদের চিনুন এবং অপরিচিতদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। এটাই সঠিক কাজ।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More