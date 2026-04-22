সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা. বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন ২২ এপ্রিল ২০২৬ সাল কেমন কাটবে আপনার। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার জন্য ধন-সম্পদ ও সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে এবং আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করবে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিজয়ের লক্ষণ রয়েছে। এছাড়াও, ঈশ্বরভক্তিতে মনোনিবেশ করলে আপনি মনের শান্তি লাভ করবেন।
কন্য়া
আজ আপনার জন্য বিজয়ের বার্তা নিয়ে আসছে। আপনি আদালতে মামলায় সাফল্য পেতে পারেন এবং আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং ভালোবাসা ও সহযোগিতার অনুভূতি বিরাজ করবে। কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। বন্ধুদের সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন।
তুলা
আজ ব্যবসায়িক সাফল্যের দিন। আপনি যা-ই হাতে নিন না কেন, তাতে সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে এবং পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে। কাউকে দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করা হবে। আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে। তবে, প্রতিপক্ষের প্রভাবে কোনো ভুল পদক্ষেপ নেবেন না।
বৃশ্চিক
আজ কিছুটা সতর্ক থাকার দিন। যানবাহন বিকল হওয়া বা অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়তে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়া জরুরি। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বজায় থাকবে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার খাদ্যাভ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন। আপনার সন্তানদের নিয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More