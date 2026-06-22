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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 22, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সোমবার ২২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ

    আজ আপনি সাফল্যের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন, কিন্তু আপনার প্রতিপক্ষরা আপনার পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। আপনার সন্তানেরা আপনাকে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে, যা আপনি সম্পূর্ণ সততার সাথে পালন করবেন। বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি ও মজা করে আপনি ভালো সময়ও কাটাবেন। অপরিচিতদের খুব বেশি বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি সম্পত্তি কেনা বা বেচার পরিকল্পনাও করতে পারেন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে, তাই আপনার কথাবার্তা এবং আচরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। একটি আইনি বিষয় নিয়ে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এবং ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ উপেক্ষা করবেন না। কাঙ্ক্ষিত কাজ না পেলে কিছুটা হতাশা আসতে পারে, কিন্তু ধৈর্য বজায় রাখুন। পারিবারিক বিষয়ে বাইরের পরামর্শ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন ও সহযোগিতা আপনাকে স্বস্তি দেবে।

    তুলা

    অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আজ আপনার জন্য সবচেয়ে বিচক্ষণ কাজ হবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। দীর্ঘসূত্রিতা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই সময়মতো আপনার দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করুন। আপনি কোনো ভালো প্রকল্পে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করার কথা ভাবতে পারেন। আপনার সন্তানদের কাজ বা কর্মজীবনের জন্য বিদেশে যেতে হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনাকে আপনার কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। ব্যবসায়িক কাজে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। আপনার জীবনসঙ্গীকে এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন যা আপনাদের সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পারিবারিক বিষয়গুলো একসঙ্গে সমাধান করার চেষ্টা করুন, কারণ বাইরের লোকের পরামর্শ বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র বোঝাপড়া এবং সংযমই দিনটিকে সুন্দর করে তুলবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে ২২ জুন ২০২৬ রাশিফল

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