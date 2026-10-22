মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছ রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ২২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে, আজকের দিনটি।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য কঠোর পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ এবং সাফল্যের এক আকর্ষণীয় গল্প হয়ে উঠতে পারে! কাজের চাপ বাড়বে এবং কিছু লোক আপনার অগ্রগতি দেখে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে। তবে, আপনার বোঝাপড়া এবং ধৈর্যের সামনে তাদের কৌশলগুলো অটল থাকবে। আপনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করা আপনাকে এমন এক স্তরের শান্তি এনে দেবে যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। একটি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে দিন শুরু করলে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোও সহজ বলে মনে হবে। তবে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন।
বৃষ
আজ আপনি আপনার বাড়িতে আনন্দের শব্দ শুনতে পারেন যা পুরো পরিবারের পরিবেশ বদলে দেবে! পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের খবর একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, অতীতের কোনো ভুল আপনাকে এমন একটি শিক্ষা দিতে পারে যা ভবিষ্যতে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সমাজে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবে। কিন্তু এই আনন্দ ও প্রশংসার মাঝে নিজের নিরাপত্তাকে অবহেলা করবেন না।
মিথুন
আজ আপনার জন্য উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে পারে এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নগুলো ডানা মেলতে পারে! কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন আপনার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে আপনার কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে। এছাড়াও, হারিয়ে দুঃখ পাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, পরিবারের জন্য সময় বের করলে আপনার সম্পর্কগুলো আরও উন্নত হবে।
কর্কট
আজ আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আপনার কথা আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে নেওয়া হতে পারে! সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম আরও দৃঢ় হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। তবে, যদি আপনি কারও সাথে অংশীদারিত্বে নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করেন, তবে তাড়াহুড়ো করার আগে এর প্রতিটি দিক সাবধানে খতিয়ে দেখুন। সরকারি প্রকল্প বা নিরাপদ বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More