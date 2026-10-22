২২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ২২ অক্টোবর, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল চার রাশির ভাগ্যফল।
সিংহ
আজ বন্ধুদের সমাবেশ, সুস্বাদু খাবার এবং প্রিয়জনদের সঙ্গ আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে! বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি এবং মন খুলে কথা বলার সুযোগ পাবেন। কোনো পুরোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধান স্বস্তি আনতে পারে। বন্ধুদের সমর্থনও নানাভাবে আপনার মনোবল বাড়িয়ে দেবে। পরিবারের সাথে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলে তা আপনার আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, আনন্দ-উল্লাস এবং নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য অর্থ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার মনে হতে পারে যেন ভাগ্য আপনার সমস্ত সমস্যাকে পেছনে ফেলে এসেছে! দীর্ঘদিনের অসুবিধাগুলো ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে এবং হঠাৎ কোনো আর্থিক লাভ বা সুসংবাদ আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। তবে, এই ভালো সময়কে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হবে। ছোটখাটো বিষয়ে মন খারাপ থাকলে একটি ভালো সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপনার সন্তান একটি নতুন কোর্স বা শিক্ষার নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে, যা আপনাকে গর্বে ভরিয়ে দেবে।
তুলা
আর্থিক ক্ষেত্রে সুসংবাদ আজ আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে পারে! আয়ের নতুন উৎস বা আরও ভালো উপার্জনের সুযোগ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা যায়। আপনি ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে পদক্ষেপ নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্যও তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের একটি ভালো সুযোগ রয়েছে। তারা একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। তবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই আপনার দৈনন্দিন রুটিন এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ! খাদ্যাভ্যাসে অসতর্কতা এবং অনিয়মিত রুটিন পরিহার করুন, যাতে ছোট সমস্যাগুলো বড় আকার ধারণ না করে। সুখবর হলো, একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনার মনের ভার লাঘব করবে। কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির পরামর্শ আপনাকে এমন একটি পথের দিশা দিতে পারে যা আপনি আগে বিবেচনা করেননি। আপনি আপনার পরিবারের সাথে আনন্দ, বিনোদন এবং সুখের মুহূর্তের সুযোগ পাবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More