ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ভাগ্যফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ কেমন কাটবে দিনটি। আজ বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার আরাম ও বিলাসিতা বাড়তে পারে, কিন্তু অর্থের ব্যাপারে সামান্য অসতর্কতাও বিপদ ডেকে আনতে পারে! আর্থিক লেনদেনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। পরিস্থিতি মাঝে মাঝে প্রত্যাশা অনুযায়ী নাও হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরে রাখলে তা আপনাকে সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন, আর যারা ইতিমধ্যে কর্মরত আছেন তাদের নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মকর
পুরোনো স্মৃতি, নতুন আনন্দ এবং অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণের আশা আজ আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে! বহু বছর পর কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে পারে এবং আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে পারে। এমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে যে, আপনার দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি তাদের কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল পাওয়ার সময় হতে পারে। নিয়মিত পড়াশোনা এবং একাগ্রতা তাদের লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যাবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং নতুন পরিচিতি তৈরি করতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করতে সাহায্য করতে পারে! লোকদেখানো বা অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো না করে সব দিক বিবেচনা করুন। আপনার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার ইঙ্গিত রয়েছে, যা একটি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করতে পারে। আলোচনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে, পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো আলোচনা বা বিবাদ দেখা দিতে পারে।
মীন
আজ আপনার জন্য সুখের অনেক দরজা খুলে যেতে পারে! আপনার দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বিরাজ করবে, যা ঘরে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। যদি কোনো আইনি বিষয় দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে, তবে একটি অনুকূল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আপনাকে দারুণ স্বস্তি দিতে পারে। নতুন কোনো কাজ বা কার্যকলাপের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং তা শুরু করার ব্যাপারে আপনি উৎসাহী থাকবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More