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ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে।

Published on: Sep 22, 2026, 06:00:33 IST
By Sritama Mitra
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ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে মঙ্গলবার। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন জ্যোতিষমতে। গ্রহ ও নক্ষত্রদের বিচারে এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু

আজ আপনি প্রচণ্ড উৎসাহ এবং নতুন উদ্যম অনুভব করবেন। আপনি আপনার কাজে মনোযোগী থাকবেন এবং একটি নতুন শুরুর জন্য উত্তেজিত থাকবেন। প্রেমঘটিত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দিনটি আবেগগতভাবে বিশেষ হতে পারে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আপনার দৈনন্দিন রুটিনে যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চা অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হবে। তর্কের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো পারিবারিক দ্বন্দ্ব সমাধান করার চেষ্টা করুন। আপনার ভ্রমণকালে প্রাপ্ত যেকোনো মূল্যবান তথ্য ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে।

মকর

আজ জীবনে তাড়াহুড়োর বদলে ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে। যদি কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে আবার কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে তা উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার প্রতিটি দিক বিবেচনা করুন, কারণ তাড়াহুড়ো পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। যদি আপনি শান্ত মনে এগিয়ে যান, তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং এমনকি কঠিন কাজও সহজ বলে মনে হবে।

কুম্ভ

আজ সমাজে আপনার স্বীকৃতি এবং প্রভাব উভয়ই বাড়তে পারে। আপনার ধারণা এবং কাজের প্রশংসা করা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। একটি ভালো আর্থিক অবস্থা সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে। প্রেমের সম্পর্কের দূরত্ব কমবে এবং আপনারা একে অপরকে বোঝার সুযোগ পাবেন। তবে, অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। যদি কারও প্রতি আপনার অনুভূতি থাকে, তবে তা প্রকাশ করার জন্য এই দিনটি একটি বিশেষ দিন হতে পারে। আপনার মন ভক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হবে, যদিও কিছু প্রয়োজনীয় খরচ কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

মীন

আজ আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি উদ্যমী ও ইতিবাচক বোধ করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার মানসিক সংযোগ আরও গভীর হবে, যা আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে। কোনো সহকর্মী বা অধস্তন কর্মীর সাহায্য কর্মক্ষেত্রের চলমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে। ভাগ্য সহায় থাকলে, অনেক অসমাপ্ত কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। সন্তুষ্টি ও শান্তি বিরাজ করবে, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ইতিবাচক অনুভূতি নিয়ে আসবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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