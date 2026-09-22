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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 22, 2026, 04:01:11 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, এই সমস্ত দিক থেকে আজ মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ গ্রহ, নক্ষত্রের অবস্থানের জেরে দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ

আজ ভালোবাসা আপনার সম্পর্কে এমন মধুরতা যোগ করবে যে এর প্রভাব সারাদিন ধরে অনুভূত হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত বন্ধনকে আরও গভীর করবে। ব্যবসায় অবশ্যই উত্থান-পতন থাকবে, কিন্তু আপনার বোঝাপড়া প্রতিটি পরিস্থিতি সামলে নেবে। একটি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের লাভের পথ প্রশস্ত করতে পারে। ঋণ ফেরত চাওয়ার সময় আসতে পারে। মানুষের কথার চেয়ে তাদের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করুন; দিনটি বেশ শান্তিপূর্ণ থাকবে।

বৃষ

আজ ভাগ্য আপনার জন্য অনেক উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনার বাড়ি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত একটি বড় স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করবে। দক্ষতার সাথে আপনার দায়িত্ব পালন করা আপনাকে সম্মান ও প্রশংসা এনে দেবে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ আপনার পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করবে। দীর্ঘদিনের একটি কাজ সম্পন্ন হওয়া আপনার বহু প্রতীক্ষিত স্বস্তি এনে দেবে।

মিথুন

আজ আপনার প্রতিভা ও সৃজনশীলতা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার নতুন ধারণাগুলো কর্মক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে এবং আপনি শিল্পকলা, লেখালেখি বা সৃজনশীল কাজে আনন্দ পাবেন। বাড়িতে কোনো বিশেষ অতিথির আগমন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। কোনো সহকর্মীর কথা কিছুটা মন খারাপের কারণ হতে পারে, কিন্তু ধৈর্যই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। ভ্রমণের সময় অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখেন, তারাও আশার আলো দেখতে পারেন।

কর্কট

আজ আপনার মনে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাবে, যা আপনাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে, কারণ একটি ছোট ভুলও সমস্যার কারণ হতে পারে। পরিবারে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া পরিস্থিতি শান্ত করবে। মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করা আপনাকে বিশেষ সন্তুষ্টি দেবে। সরকারের একটি অমীমাংসিত বিষয় এগিয়ে যেতে পারে। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করার ব্যাপারেও আপনি উত্তেজিত বোধ করবেন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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