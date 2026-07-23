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    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৩ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার কেমন কাটবে দিনটি। রইল রাশিফল।

    Published on: Jul 23, 2026, 05:00:11 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ২৩ জুলাই ২০২৬ এ প্রেম,অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। লক্ষ্মীবারে এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৩ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৩ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ নিঃসন্দেহে একটি ব্যস্ত দিন হবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে সাফল্যের আরও কাছে নিয়ে যাবে। ব্যবসায় ধৈর্য ধরুন, কারণ ফলাফল আপনার অনুকূলে আসতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগের দিকে মনোনিবেশ করবেন। আপনি আপনার বাবার সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, তবে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আপনার সম্মান ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি করবে।

    কন্যা

    আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার পছন্দের জিনিসগুলিতে বেশি খরচ করার প্রলোভন জাগতে পারে, কিন্তু মনোযোগী থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং পুরনো লেনদেনগুলির নিষ্পত্তি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা থেকে অমনোযোগী হতে পারে, তাই তাদের আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে। একাধিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও, আপনি সমস্ত কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ বিশেষভাবে উপকারী হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনাকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছে। আইনি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ বিবেচনা করুন। যদি আপনি কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তা পূরণ করার চেষ্টা করুন। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। শুধুমাত্র ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে নেওয়া সিদ্ধান্তই ফলপ্রসূ হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনি মানসিক শান্তি বজায় রাখতে পারবেন এবং অনেক অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পেটের সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। যদি আপনি আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হন, তবে সময়মতো পরামর্শ নিন। আটকে থাকা আর্থিক বিষয়গুলোও ইতিবাচক ফলাফলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় শান্তি বয়ে আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৩ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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