মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কারা রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
মেষ
আজ ভাগ্য আপনার জন্য নতুন সম্পর্কের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। একজন পুরোনো বন্ধু, যার সাথে আপনার বহু বছর ধরে যোগাযোগ নেই, তিনি হঠাৎ আপনার সাফল্যের পথে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন। থেমে থাকা কাজ গতি পাবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল দৃশ্যমান হতে শুরু করবে। নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি হবে, যা বিশেষ করে অংশীদারিত্বে জড়িতদের জন্য লাভজনক হবে। বিপদে থাকা বন্ধুকে সাহায্য করলে আপনি সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করবেন। এছাড়াও, হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনটি একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক পরিবেশে শেষ হবে, যা মনে গভীর শান্তি নিয়ে আসবে।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনাকে সতর্কতা এবং প্রজ্ঞার শিক্ষা দেবে। সব হাসিমুখই যে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হবে, এমনটা জরুরি নয়, তাই বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। ছোট ছোট অর্জনও ভবিষ্যতে বড় সাফল্যের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। অতীতের কোনো সিদ্ধান্তের জন্য আপনি কিছুটা দুঃখ পেতে পারেন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আপনাকে আরও শক্তিশালী ও পরিণত করে তুলবে।
মিথুন
আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মধুর দিন। আপনার বিবাহিত জীবনে যদি কোনো দূরত্ব বা ভুল বোঝাবুঝি থেকে থাকে, তবে তার সমাধান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রেমের সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠতা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, তারা উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ পেতে পারেন। সন্তানের কোনো সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে।
কর্কট
আজ আপনার দরজায় নতুন সম্ভাবনা কড়া নাড়তে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি ভালো সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার মিষ্টি কথা ও আচরণ অন্যদের মুগ্ধ করবে, যা আপনার সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More