ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আর্থিক লেনদেনে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে, কিন্তু অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার মায়ের কোনো কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমবে। ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় অনুশীলন আপনার মনে শান্তি আনবে।
মকর
আজ নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। ভ্রমণকালে আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা উচ্চতর পদ বা সম্মান লাভ করতে পারেন। আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। অতীতের লেনদেন সংক্রান্ত সমস্যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে।
কুম্ভ
আজ দিনটি আনন্দ ও খুশিতে পূর্ণ থাকবে। ছোটদের সাথে সময় কাটালে আপনার সমস্ত মানসিক চাপ দূর হবে। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত উপহার পেতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের বিশেষ যত্ন নিন। ধন-সম্পদ ও আরাম বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেলে মনে হালকা অনুভূতি আসবে। আপনার একটি বিশেষ ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি ব্যস্ততাপূর্ণ থাকবে এবং আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করতে পারে। কাজে অবহেলা ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সমস্ত দায়িত্ব সময়মতো সম্পন্ন করুন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় তারা পরীক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার মধ্যে প্রচুর শক্তি থাকবে, যা সঠিক পথে চালিত করতে পারলে সাফল্যের পথ খুলে দেবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More