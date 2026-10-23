২৩ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যে আজ ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ শুক্রবার কী রয়েছে, তা দেখে নিন শুক্রবারের রাশিফলে। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
আজ ভাগ্য আপনার জন্য সাফল্যের নতুন দ্বার উন্মোচন করতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে! আপনার কঠোর পরিশ্রম, প্রজ্ঞা এবং কর্মনিষ্ঠা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। আপনি একটি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন, যা ভবিষ্যতের লাভের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। অংশীদারিত্বও প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল দিতে পারে। যদিও আপনার উদ্দেশ্য সকলের উপকার করা হতে পারে, কিন্তু সবাই যে আপনার অনুভূতি বুঝবে এমনটা জরুরি নয়। তাই, অন্যদের সাহায্য করার সময় নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকুন।
বৃষ
আজ, আপনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আপনি একটি নতুন সাফল্যের গল্প লিখতে পারেন! পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনার মনে শান্তি আনবে এবং দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার মেজাজ প্রফুল্ল থাকবে এবং ছোট ছোট আনন্দও দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে। ধীরে ধীরে কোনো সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে, যা আপনার বোঝা হালকা করবে। আপনি বন্ধুদের সাহায্য করার সুযোগ পাবেন এবং আপনার সামান্য অবদানও কারো জন্য অনেক বড় অর্থ বহন করতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মুখে গর্বের হাসি ফুটিয়ে তুলবে।
মিথুন
আজ, বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ আপনার আত্মবিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে! পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের পরামর্শ একটি কঠিন পরিস্থিতির সমাধান দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে আপনার জীবনের প্রতিটি দিক বিবেচনা করা উপকারী হবে। সন্তান-সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করার সময় তাদের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি মনোযোগী হন, কারণ অতিরিক্ত চাপ সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে দ্বিধা করবেন না। আপনার একটি ছোট কাজও কারো মুখে বড় হাসি ফোটাতে পারে।
কর্কট
আজকের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা। যদি আপনি আর্থিক বিষয়গুলো বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করেন, তবে আপনি আপনার প্রয়োজন মেটাতে এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনো প্রকল্প গতি পেতে পারে এবং বহুদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এটি নতুন করে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More