সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা,২৩ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২৩ অক্টোবর ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শুক্রবার, কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনি প্রমাণ করার সুযোগ পেতে পারেন যে কঠিন পরিস্থিতিতেও আপনার আত্মবিশ্বাস অটুট থাকে! কিছু লোক আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনি আপনার পথ খুঁজে পাবেন। অন্যদের পদক্ষেপের উপর খুব বেশি মনোযোগ না দিয়ে, আপনার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখুন। সম্পত্তি বা বিনিয়োগ সম্পর্কিত ইতিবাচক খবর আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতের জন্য আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনার মনে শান্তি আনবে এবং দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ আপনার ঘরে সুখ বয়ে আনতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম দ্রুত ফল দিতে পারে এবং আপনার একাগ্রতা আপনাকে সাফল্যের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারে! কর্মক্ষেত্রে বাড়তি দায়িত্ব আপনাকে ব্যস্ত রাখবে, কিন্তু আপনি যদি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন, তবে ভালো ফল অর্জন করতে পারবেন। দিনটি আপনার প্রেম জীবনের জন্যও আনন্দদায়ক হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্কে নতুন মধুরতা যোগ করবে এবং একে অপরকে বোঝার সুযোগ করে দেবে। তবে, আর্থিক বিষয়ে সামান্য অবহেলাও ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই যেকোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত বিচক্ষণতার সাথে নিন।
তুলা
আজ আপনার জন্য আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে, যদি আপনি অপ্রয়োজনীয় বিবাদে আপনার শক্তি নষ্ট না করেন! আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে সঠিক সুযোগ চিনতে এবং তা কাজে লাগাতে সাহায্য করতে পারে। পরিবারের মধ্যে একটি দীর্ঘদিনের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতে পারে, যা সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনবে। তবে, কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে, তাদের প্রয়োজন এবং টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করুন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বিষয় কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু ব্যবসায় লাভের লক্ষণ আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে।
বৃশ্চিক
আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি ও অগ্রগতির লক্ষণ আজ আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে! পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনো ধর্মীয় ভ্রমণ বা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন। এটি আপনাকে প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর এবং মনের শান্তি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ করে দেবে। আপনার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করুন এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে দ্বিধা করবেন না, কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ কাজে আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More