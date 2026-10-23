২৩ অক্টোবর ২০২৬ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! রইল আজকের রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
ধনু
আজ কিছু পরিস্থিতি আপনার পরীক্ষা নিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ও সহমর্মিতার সাথে আপনি তা কাটিয়ে ওঠার পথ খুঁজে পাবেন! কর্মসংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি অনিশ্চিত থাকতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করুন এবং সমস্ত বিকল্প বিবেচনা করুন। ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক সহায়তা পাওয়ার প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা কোনো একটি প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিতে পারে। আপনার সন্তানদের কার্যকলাপ এবং বন্ধুদের সঙ্গের প্রতি মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে, তবে এমনভাবে কথা বলুন যাতে বিশ্বাস বজায় থাকে।
মকর
আজ আপনার জন্য উন্নতির সুযোগ আসতে পারে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে! অংশীদারিত্ব আরও ভালো ফল দিতে পারে, অন্যদিকে চাকরিজীবীরা তাদের সততা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে ঊর্ধ্বতনদের আস্থা অর্জন করতে পারেন। আপনার কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে পছন্দের খাবার এবং কিছু আনন্দময় মুহূর্তও উপভোগ করতে পারেন। আপনার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে একজন বিশেষ ব্যক্তির আগমন আপনার বাড়িতে আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, নতুন ব্যবসায়িক আলোচনায় সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কুম্ভ
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ সুস্থ ও উদ্যমী থাকলেই কেবল সাফল্য সম্ভব! কাজে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। এমনকি একটি ছোট ভুলও আপনার কর্মক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই প্রতিটি দায়িত্ব সাবধানে সম্পন্ন করুন। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য নতুন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলোও এখন গতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্ত থাকাই শ্রেয়।
মীন
আজ আর্থিক বিষয়ে একটু বাড়তি সতর্কতা আপনাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে! আপাতত যেকোনো বড় বিনিয়োগ বা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই শ্রেয়, বিশেষ করে যদি আপনার সব দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকে। শেয়ার বাজার বা অন্যান্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করার পরেই অগ্রসর হন। কোনো অপরিচিত ব্যক্তির প্রভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না; বরং প্রতিটি প্রস্তাব সাবধানে যাচাই করুন। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে কিছুটা তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে, তাই তার আরাম ও প্রয়োজনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। এই সময়ে আপনার পরিবারের প্রতি আপনার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More