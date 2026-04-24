মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিচক্রের প্রথম চার রাশির রাশিফল। এই চার রাশির মধ্যে প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি উত্থান-পতনের, কিন্তু যদি আপনি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তবে লাভবান হবেন। কাজের চাপ আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন। আদালতের মামলায় বাধা আসতে পারে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া সবচেয়ে ভালো হবে। খরচ বাড়বে, তবে সুখবর হলো আপনি সঞ্চয়ের দিকেও মনোযোগ দেবেন। আজ আর্থিক বিষয়ে সামান্যতম অসাবধানতাও ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে, তাই প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন।
বৃষ
আজ ধৈর্য ও বোঝাপড়ার দিন। নিজের কাজে মনোযোগ দিন এবং তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। আপনার মিষ্টি কথায় আপনি সম্মান অর্জন করবেন। তবে, চলমান পারিবারিক দ্বন্দ্ব আপনার মন খারাপ করে দিতে পারে। নতুন কোনো জায়গায় ভ্রমণ বা বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। দিনের একটি বড় অংশ সুস্বাদু খাবার উপভোগ এবং আরামদায়ক মুহূর্তে কাটবে।
মিথুন
আজ নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দিন। কিছু প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই আসবে, কিন্তু আপনি আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে সেগুলো কাটিয়ে উঠবেন। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে বা চেষ্টা করতে উৎসাহিত হবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং পারিবারিক পরিবেশ মনোরম থাকবে। নতুন কিছু শুরু করার চিন্তা আসবে, কিন্তু তাড়াহুড়ো না করাই শ্রেয়।
কর্কট
কর্মজীবী মানুষদের জন্য আজকের দিনটি দারুণ। আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে এবং বসের সাথে আপনার সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। আপনি পদোন্নতির সুসংবাদ পেতে পারেন। মাতামহের পক্ষ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, কোনো বিনিয়োগ নিয়ে অতিরিক্ত উত্তেজিত হবেন না। কারো পরামর্শে অর্থ বিনিয়োগ করলে লোকসান হতে পারে। বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হোন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More