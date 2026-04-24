Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 24, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যফল কী বলছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    ধনু

    আজ আপনার জন্য নতুন দায়িত্ব অপেক্ষা করছে। পারিবারিক ঐক্য বজায় থাকবে, কিন্তু কর্মব্যস্ততা আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে। ধীরে ধীরে মানসিক চাপ কমবে এবং আপনি ভালো বোধ করবেন। খরচ বাড়তে পারে, কিন্তু আপনার শক্তি অফুরন্ত থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে শক্তি জোগাবে এবং আপনার বাবার পরামর্শ পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত হবে।

    মকর

    আজ ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়ার দিন। আইনি বিষয়ে কিছু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরুন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবে, যার ফলে কঠিন বিষয়গুলোও সহজ মনে হবে। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আবেগের চেয়ে বুদ্ধিকে বেশি ব্যবহার করুন। আবেগবশে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

    কুম্ভ

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন কোনো দায়িত্ব বা পদ পেতে পারেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। তবে, অপরিচিতদের বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনার অগ্রগতির পথে থাকা বাধাগুলো দূর হয়ে যাবে। শুধু খেয়াল রাখবেন যেন দাপ্তরিক বিষয়ে অসতর্ক না হন।

    মীন

    আজ আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার আয় ভালো হবে, কিন্তু খরচও দ্রুত বাড়তে পারে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন; তার অসাবধানতা আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আপনার প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন। যদি আপনি বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সাথে কাজ করেন, তবে দিনটি আপনার অনুকূলে থাকবে এবং সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes