সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ আপনার জীবন কেমন কাটবে, তার আভাস রয়েছে রাশিফলে।
সিংহ
আজ আপনার জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন এবং নতুন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে। অবিবাহিতদের জীবনে প্রেম আসতে পারে। তবে, কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর পেতে পারেন। আপনার মামার পক্ষ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখলে আপনার সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হবে।
কন্যা
আজ আপনার মন আনন্দে থাকবে, কিন্তু সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে অবহেলা ক্ষতিকর হতে পারে। মনোযোগ বজায় রাখা জরুরি; তবেই কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে। অপরিচিতদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সুখবর হলো, আজ যেকোনো অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে পারে।
তুলা
আজ উন্নতির নতুন পথ উন্মোচিত হচ্ছে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া কোনো চমক আপনাকে আনন্দিত করবে। তবে, গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। বিশেষ করে, গাড়ি ধার করা থেকে বিরত থাকুন। শখ ও আরামদায়ক জিনিসপত্রের পেছনে খরচ বাড়বে। পরিবারে বিয়ে সংক্রান্ত কোনো সুখবর পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে। ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা হতে পারে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি সুখ ও সমাধানের দিন। কর্মক্ষেত্রে একটি জটিল কাজ সমাধানে আপনার অধস্তনদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে এবং আপনি সম্ভবত সাফল্য পাবেন। আপনার সন্তানদের সঙ্গের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খরচ কমালে আপনার সঞ্চয় শক্তিশালী হতে পারে। দীর্ঘদিনের একটি কাজ শেষ করলে স্বস্তি মিলবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More