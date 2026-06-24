ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্য, অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটতে চলেছে। হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
ধনু
আজ আর্থিক বিষয়ে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। যদিও আপনার সুযোগ বাড়বে, ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথ খুলে দিতে পারে। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আটকে থাকা পরিকল্পনাগুলোকে ত্বরান্বিত করবে।
মকর
আজ পারিবারিক এবং কর্মজীবন উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য দেখা যাবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি সাফল্যের সময়, যদি তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখতে পারে। আপনি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবনের পরিকল্পনা করছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হবে। আড়ম্বর পরিহার করা উপকারী হবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নতুন কোনো আলোচনা বা বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই সংযম ও বোঝাপড়ার পরিচয় দিন। বন্ধুদের সাথে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমবে। পরিবারে বিবাহ-সংক্রান্ত আলোচনা আরও অগ্রসর হতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি সুসংবাদ এবং ইতিবাচক সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। কোনো আইনি বিষয়ে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। নতুন কোনো উদ্যোগে উৎসাহ বাড়বে এবং পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনাকে গভীর শান্তি এনে দেবে। আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি মিলতে পারে। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ এবং ভাই-বোনদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More