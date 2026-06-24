মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ প্রেম,স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি শিক্ষা যে, সাফল্যের পথ সবসময় সহজ হয় না। দায়িত্বের বোঝা হয়তো অসহনীয় মনে হতে পারে এবং বিরোধীরা আপনার অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং দূরদর্শিতা প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগে পরিণত করতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনা আপনাকে আপনার হৃদয়ের দিকে আকর্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করা আপনাকে অন্তরের তৃপ্তি এনে দেবে। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন, কারণ সময়মতো মনোযোগ বড় ধরনের দুশ্চিন্তা এড়াতে পারে।
বৃষ
আজ ধীরে ধীরে আপনার ঘরে সুখ প্রবেশ করবে। কোনো সুসংবাদ বা পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের সম্ভাবনা পরিবেশকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলতে পারে। সমাজে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অতীতের একটি ভুল আজ আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেবে। আপনি অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনার জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।
মিথুন
আজ আপনি ইতিবাচক শক্তির এক সুন্দর আবহে পরিবেষ্টিত থাকবেন। আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং যারা পেশা পরিবর্তন করতে চাইছেন, তাদের জন্য নতুন সুযোগ আসতে পারে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকলেও, পরিবারের সাথে কিছুটা সময় কাটালে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। এই ভারসাম্যই আপনার সাফল্যের প্রকৃত ভিত্তি হয়ে উঠবে।
কর্কট
আজ আপনার খ্যাতি ও প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ আপনার ধারণা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হবে। সরকারি প্রকল্পগুলো বিনিয়োগের জন্য লাভজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো নতুন অংশীদারিত্বে প্রবেশের আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। তাড়াহুড়ো পরিহার করুন, কারণ আজকের একটি ভুল সিদ্ধান্ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যার কাছ থেকে ঋণ পরিশোধের আশা করছেন, তার প্রতি কিছুটা ধৈর্যশীল হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More