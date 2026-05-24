মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার ব্যক্তিত্ব সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার সুনাম বাড়বে এবং আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে, বিশেষ করে যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত তাদের কাছে। তবে, আপনার দ্রুত কথা বলার প্রবণতা একটি ছোট বিষয়কে বড় আকার ধারণ করাতে পারে। বাড়িতে আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত থাকতে পারে, তাই অসতর্ক হওয়া থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সংঘাত বা দলাদলি থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার জন্য সম্পত্তি ও অর্থ সংক্রান্ত ইতিবাচক লক্ষণ নিয়ে আসছে। একাধিক কাজের চাপ আপনার ব্যস্ত সময়সূচী বাড়িয়ে দেবে, তবে এই ব্যস্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাও বয়ে আনতে পারে। আপনার সম্পত্তি কেনা বা বিনিয়োগ করার স্বপ্ন সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার গতি বাড়বে এবং যেকোনো অমীমাংসিত অর্থ বা বিষয় ধীরে ধীরে আপনার অনুকূলে আসবে। তবে, আইনি বিষয়ে উদাসীনতা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে।
মিথুন
আজ আপনি অন্যদের সাহায্য করতে এবং ভালো কিছু করতে আগ্রহী হবেন। নতুন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে এবং লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রমে ঢিলেমি করা উচিত নয়। তবে, আপনি আনন্দ উপভোগ করতে এবং কাজ ফেলে রাখতে বেশি আগ্রহী হতে পারেন। আপনি বিবাহ বা পারিবারিক সম্পর্কের বাধা নিরসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি ইতিবাচক হবে, কিন্তু আপনার মন কোনো অজানা দুশ্চিন্তায় জড়িয়ে থাকতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন ও সহযোগিতা আপনাকে স্বস্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সবকিছু ভেবেচিন্তে সামলান। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে আনন্দ দেবে। খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা সংযম অবলম্বন করুন, কারণ অতিরিক্ত স্বাদের কারণে আপনার পেটের সমস্যা হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More