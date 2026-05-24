    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: May 24, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৪ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ রবিবার ভোরেই দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই ৪ রাশির রাশিফল রইল জ্যোতিষমতে।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    আর্থিক বিষয় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে আজ আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে, কিন্তু কারো দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার মায়ের বলা কোনো কথা আপনাকে কষ্ট দিলেও, পরে তা উপকারী প্রমাণিত হবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে।

    মকর

    উত্থান-পতনের মাঝেও আজ সুসংবাদ আসবে। ভ্রমণ বা বেড়ানোর সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা উচ্চতর পদ বা সম্মান পেতে পারেন। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। তবে, পুরনো অর্থ সংক্রান্ত একটি আর্থিক সমস্যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ বাড়ির পরিবেশকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

    কুম্ভ

    আজ আপনি বেশ ফুরফুরে মেজাজে থাকবেন। সন্তানদের সাথে সময় কাটালে আপনার মানসিক চাপ কমবে। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে কোনো অপ্রত্যাশিত সাহায্য বা বিশেষ সমর্থন পেতে পারেন। বাইরে গেলে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের প্রতি খেয়াল রাখবেন। সম্পদ ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। আপনি দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এবং একটি বিশেষ ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে।

    মীন

    আজকের দিনটি কিছুটা ব্যস্ততাপূর্ণ হতে পারে এবং আপনার মন কিছুটা অস্থির থাকবে। কাজে অবহেলা পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই সমস্ত দায়িত্ব সময়মতো সম্পন্ন করুন। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় তারা পরীক্ষায় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অন্যের বিষয়ে অতিরিক্ত পরামর্শ দিলে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। আজ আপনার মধ্যে প্রচুর শক্তি থাকবে; এটিকে সঠিক পথে চালিত করাই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

