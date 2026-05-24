সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২৪ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৪ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এওই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহআজ আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যদের সাথে বিবাদ থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় আপনি অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। এমন লক্ষণ রয়েছে যে পুরানো আর্থিক বা আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে। আজ অন্যদের উপর নির্ভর না করে নিজের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখুন। আপনি আপনার পরিবারের সাথে বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন এবং পুরানো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হওয়া মধুর স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে।
কন্যা
আজ অগ্রগতি এবং নতুন সুযোগের দিন। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত একটি সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে, যা স্বস্তির অনুভূতি নিয়ে আসবে। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তারাও সুসংবাদ পেতে পারেন। মায়ের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে অনেক পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যও পদক্ষেপ নেবেন।
তুলা
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি, আপনি সঠিক জায়গায় তা বিনিয়োগ করার কথাও ভাববেন, যা ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে। তবে, আইনি বিষয়ে অবহেলা সমস্যার কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর কথায় আপনার মন খারাপ হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যকে কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হতে পারে, যা আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মনে নতুন ধারণার জন্ম হবে। ভিন্ন ও বড় কিছু করার ইচ্ছা প্রবল হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কর্মজীবনেও একটি নতুন মোড় আসতে পারে। জমে থাকা কাজ শেষ হলে স্বস্তি মিলবে এবং আয় বাড়লে আনন্দ হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধায় থাকলে, আপনার বাবা বা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More