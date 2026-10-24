মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন আজ ২৪ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফলে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যেতে শেখাবে। বাড়ির কোনো বিষয় নিয়ে আপনার মা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাই নিজের মতামত জানানোর আগে তাঁর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি সুরক্ষিত রাখুন, কারণ সামান্য অবহেলাও বড় ধরনের খরচের কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মাথায় কিছু নতুন ও চমৎকার ধারণা আসবে, যা ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। বিশেষ করে যারা ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের সাথে জড়িত, তাদের জন্য আজকের দিনটি সাফল্যের ভালো সুযোগ নিয়ে আসতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আনন্দ ও সুসংবাদে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বে ভরিয়ে দেবে এবং আপনার পরীক্ষার ফলাফলও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতের জন্য নতুন করে উৎসাহ জাগিয়ে তুলবে। সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিষয়গুলোতেও লাভের ইঙ্গিত রয়েছে এবং কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। তবে, অংশীদারিত্বের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সতর্ক বিবেচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পরেই অগ্রসর হওয়া লাভজনক হবে।
মিথুন
আজ, আপনার প্রজ্ঞা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখতে পারে। আপনার আচরণে ভালোবাসা ও স্নেহ প্রতিফলিত হবে, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে আরও উন্নত করবে। কোনো শুভ উপলক্ষে আপনার ভাইবোনদের সাথে একটি ছোট পার্টি বা মিলনমেলার আয়োজন করা হতে পারে। একটি দীর্ঘস্থায়ী আইনি বিষয়েও স্বস্তি পাওয়ার আশা করা যায়। তবে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ভুল হবে। আপনার মিষ্টি কথায় মানুষের মন জয় করা সম্ভব, কিন্তু নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করাও জরুরি। শান্ত থেকে কথা বললে অনেক সমস্যার সহজেই সমাধান হতে পারে।
কর্কট
আজ পরিস্থিতি আপনাকে সন্তুষ্টি ও মানসিক শান্তি এনে দিতে পারে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে আনন্দ দেবে এবং আপনি তাদের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। আপনার ব্যবসাতেও আগের তুলনায় উন্নতি দেখা যেতে পারে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের খবর আপনাকে দুঃখিত করতে পারে, তাই আবেগের বশে না থেকে ধৈর্য ধরুন। কঠিন সময়ে আপনার স্থিরতা আপনাকে শক্তি জোগাবে। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে পিছিয়ে যাবেন না, কারণ একটি ছোট পদক্ষেপও কারো জন্য বড় স্বস্তি বয়ে আনতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More