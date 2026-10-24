ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের দিন আজ কেমন কাটবে! ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। এই জ্যোতিষমতে দেখে নিন ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ শনিবার, দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আয় বৃদ্ধি বা অর্থ উপার্জনের নতুন পথ খুলে যেতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে দেবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার বাবার পরামর্শ খুব সহায়ক হতে পারে, তাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলার কারণে পেটের সমস্যা হতে পারে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ বাড়িয়ে দেবে এবং পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ করে দেবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারাও কিছু উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান এবং সুযোগ এলে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যান।
মকর
আজ আপনার অন্যদের সাহায্য করতে এবং সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে ইচ্ছা করবে। দাতব্য কাজ আপনাকে মানসিক তৃপ্তি দেবে এবং অন্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত করতে পারে। কোনো বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ অপ্রয়োজনীয় তর্ক আপনার শক্তি এবং সময় উভয়ই নষ্ট করতে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার পরিচিতি এবং খ্যাতি বাড়াতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের মেজাজ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, কিন্তু কঠোর না হয়ে যদি আপনি তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং সহানুভূতির সাথে আচরণ করেন, তবে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। অপরিচিতদের খুব দ্রুত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন এবং যেকোনো বিষয়ে সাবধানে পদক্ষেপ নিন।
কুম্ভ
আজ কিছু ভালো খবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন বা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভাইবোনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে এবং অতিরিক্ত আয়ের পথ খুলে দিতে পারে। তবে, অন্যের গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমস্যা হতে পারে এবং খরচ বেড়ে যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আপনাকে হঠাৎ ভ্রমণ করতে হতে পারে, তাই আপনার পরিকল্পনায় নমনীয় থাকুন। সময়োচিত সিদ্ধান্ত উন্নতির নতুন পথ খুলে দিতে পারে।
মীন
আজ আপনার জন্য অন্যদিনের চেয়ে ভালো একটি দিন হতে পারে, কিন্তু ছোটখাটো বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে দ্রুত বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই ভালোভাবে ভেবেচিন্তে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করুন। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের মতামত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে, একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করুন। সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে আপনার কাজের দায়িত্ব পালন করুন, কারণ আপনার কাজই আপনার পরিচয়কে শক্তিশালী করবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে কিছুটা ছোটাছুটি করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর সাথে মতের অমিলও হতে পারে, কিন্তু শান্ত ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More