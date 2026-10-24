সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ২৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির আজ শনিবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি স্বস্তি ও নতুন শক্তি নিয়ে আসতে পারে। পড়াশোনার চাপ কিছুটা কম থাকবে এবং মন আগের চেয়ে হালকা বোধ করবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিবারে একটি সুখী পরিবেশ নিয়ে আসতে পারে। তবে, ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষা করবেন না এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত পরামর্শ নিন। আজ আপনার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে, যা ভবিষ্যতে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। রাজনীতি এবং সমাজসেবার সাথে জড়িতদের জন্যও দিনটি বিশেষ হতে পারে। আপনার যোগাযোগগুলো বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করুন এবং প্রাপ্ত সুযোগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুন।
কন্যা
আজকের দিনটি হাসি-ঠাট্টা আর ছোট ছোট আনন্দে পরিপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনো ভুল শুধরে নিতে আপনাকে হয়তো কিছুটা তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম সন্তোষজনক ফল দেবে বলে আশা করা যায়। মনে রাখবেন, দীর্ঘসূত্রিতা আপনার সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো সময়মতো সম্পন্ন করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া কোনো চমক আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে এবং দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কের মধুরতা বজায় রাখতে খোলামেলাভাবে কথা বলুন। কোনো কিছু নিজের মধ্যে চেপে না রেখে, ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সাথে তা ভাগ করে নেওয়াই শ্রেয়।
তুলা
আজ আপনাকে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে ভবিষ্যতের সমস্যা এড়ানো সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর সুযোগ নেওয়া হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য শৃঙ্খলা এবং পরিকল্পনা অপরিহার্য। সামান্য অসাবধানতাও সহকর্মীদের বিরক্ত করতে পারে, তাই আপনার দায়িত্বগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিন। অন্যদিকে, বাড়ি সাজানো, মেরামত বা সংস্কারের জন্য নতুন পরিকল্পনা আসতে পারে। যদি আপনি বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করেন, তবে আপনার বাড়ি উন্নত করার ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হবেন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি সুখ, আর্থিক লাভ এবং নতুন সাফল্য নিয়ে আসবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ভবিষ্যতে আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস বয়ে আনতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে সংক্রান্ত বাধা নিরসনে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আপনার প্রচেষ্টায় বাড়ির চলমান দুশ্চিন্তাগুলো কমে আসতে পারে। তবে, খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ পুরোনো স্বাস্থ্য সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে। আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করতে এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতেও পদক্ষেপ নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুকূল সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঝুঁকি এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো ভালোভাবে বুঝে নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More