সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২৫ এপ্রিলের রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৫ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কোন রাশি লাকি, কোন রাশির ভাগ্যে লড়াই রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনাকে সব ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দেশে ও বিদেশে উভয় স্থানেই দায়িত্ব বাড়বে। যারা বিদেশে কর্মরত আছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার প্রেম জীবনে মধুর মুহূর্ত আসবে, তবে পরিবারে সম্প্রীতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা হতে পারে। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে ঋণ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।
কন্যা
আজ আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আপনার সৃজনশীলতা বিকশিত হবে এবং মানুষ আপনার প্রশংসা করবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনাকে স্বস্তি দেবে। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার অফিসের দায়িত্ব পালন করুন। আপনার কথার মাধুর্য আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
তুলা
আজ পরিবর্তনের দিন। আপনি চাকরি পরিবর্তনের ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আপনি নিজের জন্য নতুন কিছু কিনবেন, যেমন পোশাক, একটি মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি সারপ্রাইজের পরিকল্পনা করবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। আপনার চারপাশের মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। আজ একটি আটকে থাকা চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে এবং আপনার ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় আপনার সুখ দ্বিগুণ হবে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় আপনি স্বস্তি পাবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে চলমান পারিবারিক বিবাদের সমাধান হবে। ঘরে শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More