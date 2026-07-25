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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ শনিবার কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    Published on: Jul 25, 2026, 06:00:55 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ শনিবার ২৫ জুলাই ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে। রইল রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মক্ষমতা চমৎকার হবে এবং আপনার বসের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ব্যবসায় আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার জীবনসঙ্গীকে দেওয়া পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার নিষ্ঠা আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। পারিবারিক সম্পর্ক আরও মধুর হবে, যদিও কারও কথায় আপনার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে।

    মকর

    আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে, কারণ তাড়াহুড়ো আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে লোকসান হতে পারে। কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। সাহায্য চাইলে অবশ্যই উপকার হবে, কিন্তু কিছু কাজ ভুল পথে যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি স্বাভাবিক কাটবে, তবে আপনাকে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, কিন্তু আলস্য আপনাকে পিছিয়ে দিতে পারে। অবিবাহিতরা ভালোবাসা খুঁজে পেতে পারেন। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আটকে থাকা কোনো অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা করবেন, কিন্তু তার ত্রুটিগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

    মীন

    আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনি পুরোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। যদিও কোনো প্রতিপক্ষ আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, আপনি তা সামলে নিতে পারবেন। নতুন কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে উৎসাহে ভরিয়ে দেবে। আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে আপনাকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তাই প্রস্তুত থাকুন। সময়মতো সরকারি কাজ সম্পন্ন করার আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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