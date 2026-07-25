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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jul 25, 2026, 16:00:23 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল। ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আপনার কাজের চাপ অবশ্যই বাড়বে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম নিশ্চিত করবে যে আপনি আপনার প্রচেষ্টায় দমে যাবেন না। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চাইছেন, ভাগ্য তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং সম্পত্তি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোও আপনার অনুকূলে যেতে পারে। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করাই আপনার জন্য শ্রেয় হবে। এদিকে, অবিবাহিতদের জীবনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমন তাদের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে।

    বৃষ

    খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখলে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও কর্মপন্থা আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মুগ্ধ করবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে। নতুন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে চলমান টানাপোড়েনও আজ ভালোবাসায় পরিণত হতে পারে।

    মিথুন

    আপনার সমাজসেবামূলক কাজ আপনার পরিচিতি বাড়াবে এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা করার সুযোগও পেতে পারেন। তবে, সচেতন থাকুন যে আপনার আশেপাশের কিছু লোক আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। বাড়ির অসমাপ্ত কাজ উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের অন্যত্র চলে যাওয়ার খবরটি আবেগপূর্ণ হতে পারে।

    কর্কট

    ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আপনাকে কাজে নিযুক্ত করবে এবং আপনার হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনবে। আপনার দূরদৃষ্টি আপনাকে ব্যবসায় এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আপনি নতুন উদ্যোগ শুরু করার সাহস অর্জন করবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য, কঠোর পরিশ্রমই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ২৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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