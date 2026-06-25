ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ২৫ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ লাকি কারা! ২৫ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৫ জুন, ২০২৬ সালে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ রইল।
ধনু
আজ আপনার কথাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। মানুষ আপনার আচরণ ও চিন্তাভাবনায় মুগ্ধ হবে। নতুন কর্মজীবনের সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি একটি নতুন চাকরির প্রস্তাবও পেতে পারেন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি, অন্যথায় পরবর্তীতে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। পরিবারে ভালোবাসা ও ঐক্য বিরাজ করবে। বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার ধারণা আসতে পারে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো রূপ নিতে শুরু করবে।
মকর
আজ আপনার ব্যবসা এবং কর্মজীবন উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার স্বীকৃতি বাড়বে। তবে, শেষ মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। আজ আপনার সময় এবং অর্থ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার চারপাশের মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ সব হাসিখুশি মানুষই শুভাকাঙ্ক্ষী হয় না। আপনার পরিবার থেকে আসা কিছু খবর উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার বিচক্ষণতা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি শক্তি, উদ্যম এবং সাফল্যে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিভা কর্মক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং এই পারিবারিক মুহূর্তগুলো স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যারা অনলাইন কাজের সাথে জড়িত, তাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন পরিচিতিগুলো ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। একটি আটকে থাকা ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে এবং তা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে।
মীন
আজ সুখ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে চলেছে। দিনটি কোনো সুসংবাদ দিয়ে শুরু হতে পারে এবং ক্রমাগত ইতিবাচক ঘটনা আপনার মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু সংযম পরিস্থিতি সহজ করে দেবে। বিবাহিত জীবনে, ছোটখাটো বিষয়কে বড় হতে না দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ হবে। যদি কোনো ভুল প্রকাশ পায়, তবে তা স্বীকার করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আপনার নম্রতা এবং সততা আজ আপনার সম্পর্কে মধুরতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More