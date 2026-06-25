সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার ২৪ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ ধৈর্যই আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হবে। ছোটখাটো পারিবারিক সমস্যা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, কিন্তু আপনার বোধশক্তি পরিস্থিতি সামলে নেবে। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে অবশ্যই ভালোভাবে ভেবে দেখবেন। অসমাপ্ত কাজ ফেলে রাখা আজ ক্ষতিকর হতে পারে। আর্থিক বিষয়েও সতর্কতা প্রয়োজন, বিশেষ করে টাকা ধার দেওয়ার সময়। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং এই আগ্রহ আপনাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। অতীতের ভুলগুলো আপনাকে শেখাবে কীভাবে ভবিষ্যৎকে আরও উন্নত করা যায়।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনাকে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো সরকারি কাজে অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। তবে, কিছু কাজ শেষ মুহূর্তে আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। নতুন কোনো ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কোনো শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। যারা রাজনীতি বা জনজীবনের সঙ্গে জড়িত, তারা বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আজ প্রতিটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা সফল হবে। যারা রিয়েল এস্টেট বা সম্পত্তির সাথে জড়িত, তাদের জন্য এই সময়টি উপকারী বলে মনে হচ্ছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে যানবাহন-সংক্রান্ত খরচ আসতে পারে, তাই আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনার দিনটিকে আনন্দময় করে তুলবে।
বৃশ্চিক
আজ কিছু লোক আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস এবং বিচক্ষণতা তাদের সফল হতে দেবে না। আপনি একটি দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে হালকা উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই ইতিবাচক লক্ষণ দেখা দেবে। আপনার স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে চোখের যত্ন নিন। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে যেকোনো লেনদেন সম্পন্ন করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More