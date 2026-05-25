ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল রইল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
ধনু
আজ আপনার মন কোনো অজানা দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতে পারে। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত কোনো বিষয় আপনাকে কষ্ট দিতে পারে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই ধৈর্যই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে। আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত যেকোনো তথ্য ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।
মকর
আজকের দিনটি আরাম ও নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ থাকবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সুযোগ আসতে পারে। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি বিষয় নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। যদিও পারিবারিক খরচ বাড়বে, এটি পরিবারে স্বস্তি ও আনন্দ বয়ে আনবে। একজন বিশেষ অতিথির আগমন ঘরকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে।
কুম্ভ
আজ আপনার মন কিছুটা বিভ্রান্ত থাকতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস দুর্বল মনে হতে পারে। কোনো কাজের জন্য মন পুরোপুরি প্রস্তুত না থাকলে, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ও খরচ বাড়তে পারে। ধীরে ধীরে আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। দীর্ঘদিনের কোনো কাজ শেষ হলে স্বস্তি মিলবে। আপনার সন্তানের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।
মীন
আজ কর্মব্যস্ততা এবং দায়িত্বে ভরা একটি দিন হবে। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করলে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে পারে, তাই শান্ত থাকুন। যদি পারিবারিক কোনো বিবাদ থাকে, তবে আপনার সহানুভূতি পরিস্থিতি শান্ত করতে সাহায্য করতে পারে। ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্বেগ থেকে যেতে পারে, কিন্তু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার জন্য বিষয়গুলো সহজ করে দেবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তাদের ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে এবং উচ্চতর পদ বা সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More