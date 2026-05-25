    Daily Horoscope of 25 May 2026 Dainik Rashifal:মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, রইল ২৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: May 25, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৫ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ সোমবারের ভাগ্যফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন
    মেষ

    আজ ভাগ্য আপনার ব্যবসা ও সম্পদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করছে বলে মনে হচ্ছে। আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে এবং দীর্ঘদিনের জমানো অর্থ হঠাৎ করেই ফিরে আসতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখলে আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। আজ অনেকেই আপনাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। আপনার বাবার বলা কোনো কথা কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু এর পেছনের উদ্বেগ ও ভালোবাসা বোঝার চেষ্টা করুন।

    বৃষ

    আজকের দিনটি নতুন সুযোগ এবং আর্থিক অগ্রগতির সূচনা করবে। আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি চমৎকার কাটবে। তাদের কঠোর পরিশ্রম প্রত্যাশার চেয়েও ভালো ফল দেবে। আপনার বসের সাথে সামান্য তর্ক হতে পারে, তবে আপনার সহকর্মীরা আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। বাড়িতে নতুন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আগমন আনন্দ বয়ে আনবে।

    মিথুন

    আজ আপনার মন আরাম, সুস্বাদু খাবার এবং শান্তিপূর্ণ মুহূর্তে মগ্ন থাকবে। সরকারি কাজে কিছু বাধা আসতে পারে, কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বড় সিদ্ধান্ত আজ আপনার পক্ষে যেতে পারে। সতর্ক থাকুন, ব্যক্তিগত বিষয়ে অপরিচিতদের পরামর্শ নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটালে আপনার মনে শান্তি আসবে। ধর্মীয় পরিবেশ এবং ভক্তিমূলক কার্যকলাপও আপনাকে দারুণ আনন্দ দেবে।

    কর্কট

    আজ গ্রহ-নক্ষত্র আপনাকে একটি বার্তা দিচ্ছে: নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতা দেখা দেবে, কিন্তু আপনার ধৈর্য আপনাকে তা সামলাতে সাহায্য করবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা আরও ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আপনার সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করা হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো সময় আপনাদের সম্পর্ককে মধুরতা ও অন্তরঙ্গতায় আরও বাড়িয়ে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

