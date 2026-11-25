শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ২৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে, আজকের দিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আপনার জীবনসঙ্গী কোনো কারণে মন খারাপ করে থাকতে পারেন, তাই নিজের বক্তব্য জোর করে বোঝানোর পরিবর্তে, ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সাথে তাদের সাথে কথা বলুন। যোগাযোগের মাধ্যমে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝিও বড় আকার ধারণ করা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। আয় এবং আর্থিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি আরামদায়ক হতে পারে। পড়াশোনা সংক্রান্ত মানসিক চাপ কমবে এবং শিক্ষকদের সহায়তায় কঠিন বিষয়গুলো বোঝা সহজ হয়ে উঠতে পারে। এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা সুখ ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে।
মকর
আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আপনাকে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং দৈনন্দিন রুটিনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাও সফল হতে পারে। তবে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না; আপনার ব্যস্ততার মাঝেও নিজের জন্য সময় বের করুন। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
কুম্ভ
দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, তাই প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভারসাম্য এবং ধৈর্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণ বা অন্বেষণের সময়, আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই, নতুন অভিজ্ঞতা এবং মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সহায়ক তথ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। কর্মক্ষেত্রে কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ বা মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, রাগান্বিত প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে শান্ত থাকা এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা ভালো। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে শুরু করা যেকোনো কাজ সফল হতে পারে।
মীন
ব্যবসায় কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য এবং সঠিক কৌশলের মাধ্যমে আপনি সফলভাবে সেগুলি সমাধান করতে পারবেন। কারও পরামর্শ অন্ধভাবে গ্রহণ না করে, নিজের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিন। সরকারি কাজ সম্পন্ন করতে কিছু অতিরিক্ত প্রচেষ্টা এবং ছোটাছুটির প্রয়োজন হতে পারে। তাই, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং পদ্ধতিগুলি আগে থেকেই গুছিয়ে নিন। বিবাহিত জীবনে একে অপরকে সময় দেওয়া এবং একে অপরের অনুভূতি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ছোটখাটো বিষয়ে দূরত্ব তৈরি না করে, খোলামেলা আলোচনা করুন। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে এবং আনন্দ দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )