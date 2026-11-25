শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৫ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৫ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
কাজের ব্যস্ততা এবং ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে। একাধিক কাজের কারণে আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়া বজায় রাখলে আপনি সহজেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। পুরোনো কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা পুনরায় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত পরামর্শ নিন। আপনি যদি নতুন কোনো যানবাহন কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এর সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখুন। আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে নিন।
বৃষ
দিনটি আপনার জন্য আনন্দ, বিনোদন এবং নতুন শুরুর সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং স্বতন্ত্র শৈলী অন্যদের মুগ্ধ করবে। আপনার নতুন মানুষের সাথে দেখা হওয়ার এবং কিছু ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য আপনি নতুন কিছু চেষ্টাও করতে পারেন। তবে, ক্রমবর্ধমান খরচ আপনার আর্থিক পরিকল্পনাকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে, তাই কেনাকাটা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করুন। যারা অবিবাহিত, তারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির আগমনকে স্বাগত জানাতে পারেন, যা ভালোবাসা এবং উত্তেজনার নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে।
মিথুন
আপনার কথাই হতে পারে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি, কিন্তু তা আপনার পরীক্ষাও নিতে পারে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান বা জনসমক্ষে আলোচনার সময় বলা যেকোনো কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, তাই সাবধানে শব্দচয়ন করুন। অনলাইনে কেনাকাটার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো আকর্ষণীয় অফারে প্রলুব্ধ হবেন না। আপনি যদি সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে কাগজপত্র, মূল্য এবং আইনি অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরেই কেবল অগ্রসর হন। আজ আপনার মন বারবার অন্য বিষয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।
কর্কট
আরাম ও পারিবারিক সুখ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন এবং তাদের সমর্থন আনন্দ বয়ে আনবে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে এবং আপনাকে নতুন প্রকল্পের জন্য উৎসাহিত করবে। তবে, কোনো পুরোনো লেনদেন বা আর্থিক সমস্যা হঠাৎ করে সামনে আসতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকুন এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )