শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে বুধবার।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ বুধবার কেমন কাটবে।
সিংহ
ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। তবে, সাফল্য ও ব্যস্ততার মাঝে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। শিক্ষার্থীদের জন্য শৃঙ্খলা ও নিয়মিত পড়াশোনা বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। কিছু মানুষ আপনার ভালো আচরণ বা সাহায্য করার মানসিকতাকে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু অন্যদের মতামতকে আপনার অগ্রগতির পথে বাধা হতে দেবেন না। প্রার্থনা, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়তে পারে, যা শান্তি ও ইতিবাচক শক্তি বয়ে আনবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
কন্যা
আপনার মায়ের সাথে মানসিক বিভ্রান্তি এবং আবেগজনিত সমস্যাগুলো ভাগ করে নিলে আপনি উল্লেখযোগ্য স্বস্তি পেতে পারেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি বিশেষ উপহার বা পছন্দের জিনিস কেনার ইচ্ছা হতে পারে। এই ছোট উদ্যোগটি আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি অনুকূল হতে পারে। মানুষের মধ্যে আপনার পরিচিতি এবং প্রভাব আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যরাও আপনার জন্য একটি অপ্রত্যাশিত চমকের পরিকল্পনা করতে পারেন।
তুলা
আপনার পরিবার আনন্দ ও শুভ ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ফল দিতে শুরু করবে এবং আটকে থাকা যেকোনো কাজে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার আর্থিক স্বস্তি আনবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। তবে, কিছু প্রতিপক্ষ আপনাকে বাধা দিতে বা হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে। আতঙ্কিত না হয়ে, আপনার বোধশক্তি এবং দক্ষতার উপর আস্থা রাখুন। আপনার বিচক্ষণতা তাদের পরিকল্পনা সফল হতে বাধা দেবে। আপনার সন্তানদের একটি মিষ্টি অনুরোধ আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। তাদের সাথে সময় কাটানো পারিবারিক সুখ আরও বাড়িয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক
আপনার ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নতুন এবং দরকারি ধারণা আসতে পারে। আপনি যদি আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার বা আপনার কার্যক্রম প্রসারিত করার কথা ভেবে থাকেন, তবে এই ধারণাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। বৈদেশিক বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাতের ফলে এমন সংযোগ তৈরি হতে পারে যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের দরজা খুলে দেবে। তবে, আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা আঘাত করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে, তার অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। কখনও কখনও, তার পরামর্শ ভবিষ্যতের সমস্যা এড়াতে সাহায্য করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )