ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ২৫ অক্টোবর ২০২৬ এ আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় লাকি কারা!রাশিফলে দেখে নিন

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ২৫ অক্টোবর ২০২৬ এ আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় লাকি কারা!রাশিফলে দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ ধনদেবীর আরাধনার দিন ১৫ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন দৈনিক রাশিফলে। এই চার রাশিফলে দেখে নিন আজ কেমন কাটবে।
ধনু
আজ আয় বৃদ্ধি বা আর্থিক লাভের খবর আপনার মনকে প্রফুল্ল করতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে আনন্দময় ও সুখের মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবে। যদি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তবে আপনার সাধ্যমতো করুন। এটি আপনাকে সমর্থন ও মানসিক শান্তি দেবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া উচিত নয়, কারণ কেবল নিয়মিত কঠোর পরিশ্রমই ভালো ফল দেবে। কোনো পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়লে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন। যদি কারো সাথে আপনার মতবিরোধ হয়, তবে রাগান্বিত প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্তভাবে কথা বলুন।
মকর
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সাফল্য এনে দিতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। অর্থ ফেরত পাওয়ারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আর্থিক চাপ কমাতে পারে। তবে, খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা জরুরি। অপরিকল্পিত কেনাকাটা বা অতিরিক্ত ব্যয় এড়িয়ে চলুন। যারা বৈদেশিক ব্যবসার সাথে জড়িত, তারা উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন। নতুন প্রকল্প এবং পরিকল্পনা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য মুনাফা এনে দিতে পারে, তাই সুযোগগুলো চিনে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যান।
কুম্ভ
আজ আপনার জন্য ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার সন্তানদের জন্য উপহার বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, এবং আপনি যদি বিনিয়োগ করার কথা ভাবেন, তবে এগিয়ে যাওয়ার আগে একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করাই শ্রেয়। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তারা নতুন দায়িত্ব বা সম্মান পেতে পারেন। আপনি আপনার বিলাসিতা বাড়ানোর সুযোগও পাবেন। শুধু উৎসাহের বশে অতিরিক্ত খরচ না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য লাভ এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। একটি ভালো সম্পত্তির প্রস্তাব আপনার কাছে আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। তবে, কোনো চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং শর্তাবলী সাবধানে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি বোঝা এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। ঘর এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই আজ আপনার সবচেয়ে বড় সাফল্য হবে। আপনি অংশীদারিত্বে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। সঠিক পরিকল্পনা, স্পষ্ট যোগাযোগ এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে গেলে ভবিষ্যতে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More