মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ২৫ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৪ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। আজ রবিবার রয়েছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। কেমন কাটবে দিনটি, দেখে নিন। জ্যোতিষমত দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনি পূর্ণ উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবেন। আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা প্রতিকূল হতে পারে, কিন্তু আপনার উৎসাহ অটুট থাকবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তা আসতে পারে এবং আপনি তার জন্য একটি বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনাও করতে পারেন। কোনো নিকটাত্মীয় একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের প্রস্তাব দিতে পারেন, কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা জরুরি। কিছু বিষয়ে আপনার বাবার সাথে আপনার মতপার্থক্য হতে পারে, তাই সহানুভূতি ও ধৈর্যের সাথে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন। একটি সহানুভূতিপূর্ণ কথাও একটি খারাপ হতে থাকা পরিস্থিতিকে শান্ত করতে পারে।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনাদের সম্পর্কে সুখ ফিরে আসতে পারে। যদি আপনি কিছু সময় ধরে আপনার জীবনসঙ্গীর থেকে দূরত্ব অনুভব করে থাকেন, তবে তা কমানোর জন্য এটি একটি ভালো সুযোগ। আপনারা একসাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন অথবা কিছু আরামদায়ক সময় কাটাতে পারেন। কোনো অতিথির আগমন ঘরকে উজ্জ্বল করবে এবং একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার বাবা-মায়ের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং তুচ্ছ বিষয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। আজ আপনি আপনার লক্ষ্য এবং দায়িত্বের উপর যত বেশি মনোযোগ দেবেন, ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা তত বাড়বে।
মিথুন
আজ কাজের চাপে আপনি সারাদিন ব্যস্ত থাকতে পারেন, কিন্তু কিছু ভালো খবর আপনার মন ভালো করে দেবে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনি সন্তুষ্টি পাবেন। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণও করতে হতে পারে। আপনার সন্তানের শিক্ষা বা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে, তাই তাদের সঠিক নির্দেশনা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার সময় বা বিনিয়োগ করার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না। প্রতিটি সিদ্ধান্তের ভালো-মন্দ দিকগুলো সাবধানে বিবেচনা করুন, কারণ আজকের প্রজ্ঞা ভবিষ্যতের লাভের দরজা খুলে দিতে পারে।
কর্কট
আজ আপনাকে আপনার বাজেটের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, কারণ খরচ আয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে। যদি আপনি আর্থিক চাপ অনুভব করেন, তবে আতঙ্কিত না হয়ে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় খরচের মধ্যে পার্থক্য করুন। সুখবর হলো, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সমর্থন অনেক কঠিন কাজকে সহজ করে তুলতে পারে। আপনার আয় বাড়ানোর জন্য নতুন সুযোগের দিকে নজর রাখুন এবং নিজের কঠোর পরিশ্রমের উপর আস্থা বজায় রাখুন। আপনার নতুন মানুষের সাথে দেখা হতে পারে, কিন্তু সবার সাথে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি যদি আপনার ব্যবসায় বড় কোনো পরিবর্তনের কথা ভাবেন, তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন এবং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পুরোপুরি প্রস্তুত হন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More