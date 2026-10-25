কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো কেমন কাটবে! সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ২৫ অক্টোবর ২০২৬র ভাগ্যফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
আজ রবিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৬ রয়েছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। এই শুভ দিনে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আর্থিক বিষয়ে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। টাকা দেওয়ার বা কোনো লেনদেন করার আগে সবকিছু পরিষ্কারভাবে জেনে নিন। যদি আপনার শ্বশুরবাড়ির কোনো সদস্যের সাথে আপনার মতবিরোধ থাকে, তবে আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের সম্পর্ক উন্নত হতে পারে। আপনি বাড়িতে কোনো পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা পরিবারের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। দায়িত্বের চাপ মাঝে মাঝে অসহনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার ভাইদের সমর্থন আপনার মনোবল বাড়িয়ে দেবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন, তাই তাদের প্রয়োজন ও মঙ্গলের দিকে মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয়।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য সন্তুষ্টি এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ আপনার আর্থিক অবস্থার উপর আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনার পরিবারে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে, যা আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার ধারণা এবং পরামর্শ আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। তবে, আপনার চারপাশে কোনো বিবাদ বা বিতর্ক দেখা দিতে পারে। কোনো পক্ষ না নিয়ে বা অপ্রয়োজনে জড়িয়ে না পড়ে শান্ত থাকাই শ্রেয়। আপনার শক্তিকে সেইসব কাজে মনোনিবেশ করুন যা আপনাকে প্রকৃত সুবিধা এবং সন্তুষ্টি এনে দিতে পারে।
তুলা
আজ আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। আপনি কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা উৎসবে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার পরিণতির কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের প্রতিভা প্রদর্শন এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে মুগ্ধ করার এটি একটি ভালো সময়। তবে, কারো মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেউ নিজের স্বার্থে আপনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। আপনি সতর্ক থাকলে অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়াতে পারবেন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার ব্যক্তিত্ব এবং যোগাযোগের ধরণ মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে। যারা রাজনীতি, সমাজসেবা বা জনজীবনে জড়িত, তাদের নতুন স্বীকৃতি এবং বর্ধিত সম্মান অর্জনের সুযোগ আসতে পারে। লোকেরা আপনাকে গুরুত্ব সহকারে শুনবে এবং আপনার ধারণাকে মূল্য দেবে। সন্তানের ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ আপনাকে বিশেষ আনন্দ দেবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শ একটি দীর্ঘদিনের দ্বিধা নিরসনে সাহায্য করতে পারে। সম্পর্কের এই দৃঢ়তাকে আপনার শক্তিতে পরিণত করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More