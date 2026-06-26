সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ
আজ গ্রহরাজি আপনাকে ধৈর্য ও সংযমের শিক্ষা দেবে। পারিবারিক জীবনের কিছু উত্থান-পতন আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন যে সব পরিস্থিতিই স্থায়ী নয়। কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনার দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস আজ আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়মতো শেষ করুন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ ধার করা টাকা ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। অন্যদিকে, আপনি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা মানসিক শান্তি ও ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ আপনাকে পথ দেখাবে।
কন্যা
আজ তারকারা আপনাকে ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। অনিশ্চয়তা রয়েছে এমন যেকোনো কাজ এড়িয়ে চলুন। যদি কোনো সরকারি কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তবে তা শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে, কিছু কাজ শেষ মুহূর্তে আটকে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পরিবারে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক ঘটনা নিয়ে আলোচনা বাড়ির পরিবেশকে উত্তেজনা ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তাদের আজ নতুন স্বীকৃতি ও সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সাহস বাড়বে, যা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করবে। আপনি যদি কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তবে লাভের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। হঠাৎ করে যানবাহন সংক্রান্ত একটি ছোট খরচ এসে পড়তে পারে, তাই আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। আজ আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আসা কোনো সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ কিছু লোক আপনার অগ্রগতি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে পারে এবং আপনার পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে বিজয়ী রাখবে। আপনার ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব আপনাকে মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র হতে সাহায্য করবে। যদি আপনি দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কাজ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে আজ আপনি স্বস্তি পেতে পারেন। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ থেকে যেতে পারে, কিন্তু সময় আপনার অনুকূলে কাজ করবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More