Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: May 26, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার কেমন কাটবে, আজ মঙ্গলবার, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার দিনটি একই সাথে বিভিন্ন দিকে ছুটে চলার মতো মনে হবে। কাজের আধিক্য আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু যদি আপনি আপনার সময় সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, তবে সবকিছু মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে। সরকারি বিষয়ে সামান্য অসাবধানতাও পরবর্তীতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনার চাকরি বা কর্মজীবন সম্পর্কে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ আপনার পথ সুগম করতে পারে। আপনার পরিবারে আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং লোকেরা আপনার প্রজ্ঞার প্রশংসা করবে। আপনার সন্তানদের সাথে কাটানো হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ মুহূর্তেই আপনার মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে।

    বৃষ

    আজ আপনার জীবনে চারদিক থেকে সুসংবাদ এবং ইতিবাচক শক্তি আসতে পারে। বাড়ির পরিবেশ আগের চেয়ে অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকবে। যদি কোনো সম্পর্কে তিক্ততা থেকে থাকে, তবে আজ তাতে মধুরতা ফিরে আসবে। মনে রাখবেন, কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়া আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়। সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আজ আপনি এও উপলব্ধি করবেন যে আপনার নিজের আত্মবিশ্বাসই আপনার সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

    মিথুন

    আজ ভাগ্য আপনার জন্য নতুন বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। একটি দীর্ঘদিনের প্রকল্প অবশেষে সমাপ্তি লাভ করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা আপনাকে স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করবে। সমাজসেবা খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। মায়ের সাথে ছোটখাটো তর্কবিতর্ক হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা অটুট থাকবে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আগমন আপনাদের সম্পর্ককে উষ্ণ করবে।

    কর্কট

    আজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনগুলো বিশেষভাবে উজ্জ্বল। আপনি পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে বলে আশা করা যায়। কারও প্রতি ঈর্ষা বা নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করবে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পেলে আনন্দ হতে পারে। সরকারি প্রকল্প থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার সন্তানরা তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes