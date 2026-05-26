মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার কেমন কাটবে, আজ মঙ্গলবার, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
মেষ
আজ আপনার দিনটি একই সাথে বিভিন্ন দিকে ছুটে চলার মতো মনে হবে। কাজের আধিক্য আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু যদি আপনি আপনার সময় সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, তবে সবকিছু মসৃণভাবে সম্পন্ন হবে। সরকারি বিষয়ে সামান্য অসাবধানতাও পরবর্তীতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনার চাকরি বা কর্মজীবন সম্পর্কে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ আপনার পথ সুগম করতে পারে। আপনার পরিবারে আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং লোকেরা আপনার প্রজ্ঞার প্রশংসা করবে। আপনার সন্তানদের সাথে কাটানো হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ মুহূর্তেই আপনার মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে।
বৃষ
আজ আপনার জীবনে চারদিক থেকে সুসংবাদ এবং ইতিবাচক শক্তি আসতে পারে। বাড়ির পরিবেশ আগের চেয়ে অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় থাকবে। যদি কোনো সম্পর্কে তিক্ততা থেকে থাকে, তবে আজ তাতে মধুরতা ফিরে আসবে। মনে রাখবেন, কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়া আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়। সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আজ আপনি এও উপলব্ধি করবেন যে আপনার নিজের আত্মবিশ্বাসই আপনার সবচেয়ে বড় অবলম্বন।
মিথুন
আজ ভাগ্য আপনার জন্য নতুন বাড়ি, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। একটি দীর্ঘদিনের প্রকল্প অবশেষে সমাপ্তি লাভ করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা আপনাকে স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করবে। সমাজসেবা খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। মায়ের সাথে ছোটখাটো তর্কবিতর্ক হতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা অটুট থাকবে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আগমন আপনাদের সম্পর্ককে উষ্ণ করবে।
কর্কট
আজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনগুলো বিশেষভাবে উজ্জ্বল। আপনি পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে বলে আশা করা যায়। কারও প্রতি ঈর্ষা বা নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করবে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পেলে আনন্দ হতে পারে। সরকারি প্রকল্প থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার সন্তানরা তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
