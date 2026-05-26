    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ মে ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: May 26, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ২৬ মে ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল। আজ মঙ্গলবার চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ নিজেকে প্রমাণ করার একটি সুযোগ পাবেন। কোনো সহকর্মীর কথায় কষ্ট পেলেও, আপনার আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাফল্য বা পদোন্নতি ঘরে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। আর্থিক সমস্যার কারণে আটকে থাকা কাজ আজ এগিয়ে যেতে পারে। আপনার বাবার উপদেশ পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে। ভ্রমণ বা বেড়ানোর সময় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে অত্যন্ত উপকারী হতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি অন্যদের মুগ্ধ করবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন এবং অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠান বা উপলক্ষের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা এক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি কিছুটা দুর্বল বোধ করতে পারেন, কিন্তু একটি সুস্বাদু খাবার আপনার মন ভালো করে দেবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ইতিবাচক হতে পারে। আপনি ব্যবসায় আগের চেয়ে ভালো ফল পাবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের যোগ্যতার উপর আস্থা রাখাই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অতীতের কিছু সিদ্ধান্তের জন্য আপনি কিছুটা দুঃখ পেতে পারেন, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাগুলোই এখন আপনার শক্তি হয়ে উঠবে। আজ একটি বিশেষ ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের যত্ন নিতে ভুলবেন না।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জীবন আরাম, বিলাসিতা এবং নতুন আনন্দে ভরে উঠবে। অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনার কিছু কাজে আপনার সন্তানরা অস্বস্তি বোধ করতে পারে, তাই তাদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। ঘর সাজানো বা সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে। অনলাইনে কেনাকাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আজ আপনার মন নিজেকে উন্নত করা এবং অন্যদের ছাড়িয়ে যাওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

