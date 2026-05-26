    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ দৈনিক রাশিফলে লাকি কারা, রইল ২৬ মে ২০২৬ রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    Published on: May 26, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি মিষ্টি চমক আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি ঈশ্বরভক্তিতে মগ্ন থাকবেন এবং ভাগ্য প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার সহায় হবে। যদি আপনি কোনো বিপদে পড়া ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনি বন্ধু বা পরিবারের সাথে বেড়াতে যাওয়া বা বনভোজনের পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে আপনার চারপাশের মানুষদের উদ্দেশ্য বোঝার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

    মকর

    আজ আপনি নতুন এবং বড় কিছু করার ইচ্ছা অনুভব করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার শৃঙ্খলা এবং কঠোরতা আপনাকে সময়মতো সাফল্য এনে দেবে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের সুসংবাদ পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কথা হালকাভাবে নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা বা বিভেদ দেখা দিতে পারে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা আশাব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ খুব সহায়ক হবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি হাসি, আনন্দ এবং পুরোনো সম্পর্কের মধুরতায় পূর্ণ থাকবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে কিছু সুখস্মৃতি মনে পড়বে। তবে, কথাবার্তার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। আপনাকে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হতে পারে, যা একটি সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে। বাবা-মায়ের আশীর্বাদে, দীর্ঘদিনের একটি কাজ সম্পন্ন হলে গভীর স্বস্তি মিলবে।

    মীন

    আজ আপনার মন ঘন ঘন বিক্ষিপ্ত হতে পারে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। যারা সম্পত্তি কেনা বা বেচার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তাদের তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকা উচিত। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারবে। সমাজসেবায় আপনার অবদান মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং সম্মাননা বা পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

