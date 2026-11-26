শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি রাশি কারা? ২৬ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
২৬ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৬ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন, কার ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্যোতিষমতে, দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কেমন কাটবে আজ বৃহস্পতিবার, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
আজ আপনাকে প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যত্ন ও একাগ্রতার সাথে করতে হবে, কারণ সামান্যতম অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি হঠাৎ আটকে যেতে পারে, যা উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ধরুন এবং একটি সমাধান খুঁজুন। বাইরের কারো সাথে ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে সময় কাটানো এবং তাদের কথা শোনা সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও মধুরতা বৃদ্ধি করবে। আপনাকে হয়তো সন্তানের জেদ বা কোনো অভ্যাস নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হতে পারে।
বৃষ
আজ আপনার প্রজ্ঞা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার বিচক্ষণতার মাধ্যমে একটি জটিল বিষয়ও সমাধান করতে সক্ষম হতে পারেন। তবে, অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনার ভালো কথাও আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে। উত্তেজনার বশে কেনাকাটা করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ করবেন না। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে মানসিক শক্তি জোগাবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু লোক প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করার বা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা তাদের উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যাবে।
মিথুন
আজকের দিনটি ইতিবাচক চিন্তা ও নতুন আশা নিয়ে শুরু হবে। আপনি আপনার কাজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উৎসাহী থাকবেন। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময়, আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে পুরোনো এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলোও গতি পাবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলনে কোনো শিথিলতা না আনার বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত। শুধুমাত্র ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই সাফল্যের পথকে মজবুত করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কোনো কৃতিত্ব বা সাফল্য পরিবারে আনন্দ বয়ে আনবে এবং গর্বের পরিবেশ তৈরি করবে। তবে, গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়ে কোনো তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারের সকল সদস্যের অনুভূতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সর্বোত্তম।
কর্কট
আজ আপনি দায়িত্বের চাপ অনুভব করতে পারেন। একসাথে একাধিক কাজ থাকলে বিভ্রান্তি ও মানসিক চাপ বাড়তে পারে। আতঙ্কিত না হয়ে, আপনার কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করুন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে আজ আপনি আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে, যা পরিবারে একটি প্রাণবন্ত ও আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য আপনার আয় ও ব্যয়ের উপর কড়া নজর রাখা অপরিহার্য হবে। আপনি আপনার সন্তানের আনন্দের জন্য একটি নতুন ল্যাপটপ বা কোনো দরকারি গ্যাজেট কেনার কথা ভাবতে পারেন। তবে, কিছু কেনার আগে আপনার বাজেট এবং প্রয়োজনগুলো অবশ্যই যাচাই করে নেবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)