শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ বুধবার কেমন কাটতে চলেছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
ধনু
আজকের দিনটি কিছু দিক থেকে অনুকূল এবং অন্য কিছু দিক থেকে প্রতিকূল হতে পারে। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে, যা আপনার ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেবে। বড় স্বপ্ন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে, যদিও পথে আপনি কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, হতাশ না হয়ে আপনার পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনুন। একটি ছোট বিষয় নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে উত্তেজনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে, প্রথমে তাদের দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করুন। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তারা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন।
মকর
আজ ব্যবসা এবং আর্থিক উন্নতি সংক্রান্ত অনেক নতুন ধারণা আপনার মাথায় আসতে পারে। সময়োচিত একটি সিদ্ধান্ত আপনাকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ এনে দিতে পারে। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজতে সক্রিয় থাকবেন এবং আপনার পরিকল্পনাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। তবে, প্রতিপক্ষ বা সমালোচকদের প্রভাবে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রতিটি পরিস্থিতি নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে মূল্যায়ন করুন। অতীতের আর্থিক লেনদেন বা সরকারি কাজ সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি মনে শান্তি আনবে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় মনোযোগ দেওয়া সহজ করে তুলবে।
কুম্ভ
আজ আপনার রাগ এবং কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করাই আপনার সবচেয়ে বড় বিচক্ষণতা বলে প্রমাণিত হবে। পরিবারের সদস্যরা ছোটখাটো বিষয়কেও গুরুত্বের সাথে নিতে পারেন, তাই কথোপকথনের সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। বিলাসিতা এবং শখের পেছনে খরচ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে কেনাকাটা করুন। অপরিচিত বা অবিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে, যা পরিবারের মধ্যে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা একটি ভালো সুযোগ বা দরকারি তথ্য পেতে পারেন।
মীন
আজ আপনাকে আপনার কাজ এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আসতে পারে, তবে পরিবারের সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলোও ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। এটি তাদের প্রতি আপনার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। আপনি সম্ভবত আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাবেন, যা আনন্দ ও শান্তি বয়ে আনবে। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে মধুর স্মৃতি মনে পড়বে এবং তা আপনাকে আবেগপ্রবণও করে তুলতে পারে। তবে, যেকোনো ধরনের ঈর্ষা, তুলনা বা নেতিবাচক অনুভূতি ত্যাগ করা জরুরি।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )