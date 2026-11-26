শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
২৬ নভেম্বর ২০২৬ সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ বুধবার এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনি একটি চমৎকার সুযোগ পেতে পারেন, যা সঠিকভাবে কাজে লাগালে আপনার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ আসবে এবং ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর বা তথ্যও পেতে পারেন। আপনার পুরোনো অফিস বা প্রাক্তন নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পুনরায় চাকরির প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান এবং নতুন সুযোগগুলো বিবেচনা করার পরেই সিদ্ধান্ত নিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের আস্থা অর্জন আপনার সুনাম বাড়াবে এবং আপনার দায়িত্বও বৃদ্ধি করবে। তবে, আপনার অগ্রগতিতে কিছু লোক অসন্তুষ্ট হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় আলোচনা এবং বিবাদ এড়িয়ে চলুন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার জনপ্রিয়তা এবং স্বীকৃতি আরও বাড়তে পারে।
কন্যা
আজকের দিনটি উত্তেজনা এবং নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হতে পারে। কিছু নতুন আর্থিক সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথাও ভাবতে পারেন। তবে, সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া কোনো বড় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার আগে বাজারের ওঠানামা এবং ঝুঁকিগুলো বুঝে নেওয়াই শ্রেয়। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই তাদের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। যদি আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কোনো বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন, তবে সেটিকে বিতর্কের বিষয় না বানিয়ে ভালোবাসা ও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করুন। ধর্মীয় কার্যকলাপ, প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা মনের শান্তি আনতে পারে।
তুলা
আজ আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি যত্ন নিতে হবে। ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করা থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিন ও খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতা বজায় রাখার সময়। নিরন্তর প্রচেষ্টা তাদের সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। আরাম ও বিলাসিতার বৃদ্ধি আপনার জীবনে আনন্দ নিয়ে আসবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুযোগ তৈরি করবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং কর্মনিষ্ঠা আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারে। আপনার বসও আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। তবে, অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। প্রতিটি সমস্যার দায়িত্ব নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।
বৃশ্চিক
আজ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে সাফল্যের নতুন পথ দেখাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার মাধ্যমে সফলভাবে পালন করতে পারবেন। একটি আটকে থাকা সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি এখন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তবে ইতিবাচক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে। আপনি ভাইবোন এবং আত্মীয়দের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আরও সহজে সম্পন্ন করতে পারবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )