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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন শনিবার কেমন কাটবে।

Published on: Sep 26, 2026, 04:00:18 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শনিবার কেমন কাটবে দেখে নিন। এই চার রাশির রাশিফলে দেখে নিন।এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

আজকের দিনটি নতুন আশা ও উদ্দীপনায় পূর্ণ থাকবে। সকাল থেকেই আপনার মন প্রফুল্ল থাকবে এবং কোনো সুসংবাদ আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। একটি চমৎকার কর্মজীবনের সুযোগ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। পারিবারিক সমর্থন এবং বাড়ির পরিবেশ স্বস্তিদায়ক হবে। তবে, কাজের ব্যস্ততার মাঝে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না এবং খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যেকোনো আইনি বা কাগজপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

বৃষ

আজ আপনি পরিশ্রমী ও ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু আপনার এই কঠোর পরিশ্রম ভবিষ্যতে ইতিবাচক ফল দেবে। একটি নতুন ব্যবসায়িক ধারণা আপনার জন্য পথ খুলে দিতে পারে। নতুন কোনো পণ্য বা প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্যও সময়টি অনুকূল থাকবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং চমৎকার পরিকল্পনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং একটি বিনিয়োগের সুযোগও আসতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়া বিশেষ সন্তুষ্টি এনে দেবে।

মিথুন

আজ আপনি আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি ও শক্তি অনুভব করতে পারেন। আয়ের অতিরিক্ত উৎস আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থার আরও উন্নতি ঘটাবে। আপনি খরচের ব্যাপারে আরও বিচক্ষণ হবেন এবং সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দেবেন। তবে, কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন, কারণ আপনার বলা ছোট ছোট কথাও ভুল বোঝা হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কর্কট

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে। প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে এবং আপনি উৎসাহের সাথে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক আরও মধুর হবে এবং বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। পুরোনো পারিবারিক সমস্যাগুলোর সমাধান হতে পারে। একটি নতুন বিনিয়োগের সুযোগ আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, তবে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার প্রতিপক্ষদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখাই শ্রেয় হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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