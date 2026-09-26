Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ শনিবার দিনটি কার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 26, 2026, 05:00:19 IST
By Sritama Mitra
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আপনার দিনটি।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভালোভাবে বিবেচনা না করে কোনো পদক্ষেপ নিলে তা সমস্যার কারণ হতে পারে। দীর্ঘসূত্রিতাও ক্ষতিকর হতে পারে, তাই আপনার দায়িত্বগুলো সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। পুরোনো ঋণ বা আর্থিক দায় কমানোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে।

কন্যা

আজকের দিনটি কিছু জটিলতা দিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু আপনার বোধশক্তি ও ধৈর্য আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। নতুন কিছু শুরু করার চিন্তা মনে আসতে পারে, কিন্তু কোনো বিষয়ে অনিশ্চিত থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। আজ পরিবারই আপনার অগ্রাধিকার হবে এবং বাড়ি থেকে আসা কোনো সুখবর আনন্দ বয়ে আনতে পারে। পরিবারে নতুন কোনো সদস্যের আগমনেও আপনি খুশি হতে পারেন। সামাজিক মেলামেশা বাড়বে এবং মানুষের মাঝে আপনার সম্মান আরও দৃঢ় হবে।

তুলা

আজ আপনার আরাম ও বিলাসিতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি জীবন উন্নত করার জন্য নতুন প্রচেষ্টা করতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনো কাজ শেষ হলে তা আপনাকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি দেবে। তবে, আরাম বাড়ার সাথে সাথে খরচও বাড়তে পারে, তাই বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে কথোপকথন বা সাক্ষাৎ পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন কোনো সুযোগের খবর উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ একটি নতুন সূচনা আপনার জন্য উত্তেজনা এবং সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিতে পারে। ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা প্রবল থাকবে এবং সঠিক দিকে করা প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য লাভ এনে দিতে পারে। একটি যানবাহন বা বড় কোনো জিনিস কেনার পরিকল্পনাটি এগিয়ে যেতে পারে। মায়ের সাথে তীর্থযাত্রা বা কোনো আধ্যাত্মিক স্থানে ভ্রমণ আপনার মনে শান্তি এনে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়কে তর্কে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখা আপনার ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়া দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes