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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ রাখি পূর্ণিমায় লাকি কারা! ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

Published on: Aug 27, 2026, 04:01:06 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ ২৭ আগস্ট শুরু হচ্ছে পূর্ণিমা তিথি। আজই রাখি পূর্ণিমা তিথি শুরু। এই শুভ দিনে এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

আজ কর্মক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে তর্ক আপনার পদোন্নতি বা ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই আপনার মতামত প্রকাশের সময় কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কোনো বিশিষ্ট নেতার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে, তাই অসতর্কতা পরিহার করুন। আজ অন্যের গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন এবং আইনি বিষয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকুন।

বৃষ

আজ আপনাকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, কারণ সামান্যতম অসাবধানতাও সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার সন্তানকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা আবেগপ্রবণ করে তুলবে। বন্ধুদের সাথে কোনো পার্টি বা আড্ডার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মনকে ভালো করে দেবে। তবে, পুরোনো কোনো পারিবারিক সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। এটিকে যেন আরও বাড়তে না দেওয়া হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার চেষ্টা করুন।

মিথুন

আজ অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকাই আপনার জন্য শ্রেয় হবে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিন এবং ছোটখাটো সবকিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার ব্যবসার চলমান উত্থান-পতন ধীরে ধীরে কমে আসবে। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনাকে গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা বাড়বে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান খরচের দিকে নজর রাখা জরুরি। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন।

কর্কট

আজকের দিনটি কিছুটা জটিল হতে পারে। কাজের চাপ বাড়ার কারণে অস্বস্তি হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে তাদের শিক্ষক বা পরামর্শদাতাদের সাথে কথা বলা উপকারী হবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনো সমস্যা ফেলে না রেখে, সময়মতো চিকিৎসা ও পরামর্শ নেওয়া ভালো।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ রাখি পূর্ণিমায় লাকি কারা! ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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